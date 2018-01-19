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Рустэм Хамитов принял участие в совещании по вопросам транспортной безопасности в регионах ПФО

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов принял участие в совещании по вопросам транспортной безопасности в регионах ПФО Фото: сайт полпреда Президента России в ПФО

Рустэм Хамитов принял участие в совещании по вопросам транспортной безопасности в регионах ПФО Фото: сайт полпреда Президента России в ПФО

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в совещании по вопросам обеспечения транспортной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). В режиме видеоконференции его провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов.

В нём также участвовали руководители регионов округа, федеральных служб и агентств по видам транспорта, представители федеральных органов власти, прокуратуры и общественных организаций.

Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что в силу географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов в округе сконцентрированы все виды перевозок с довольно внушительным пассажиропотоком и грузооборотом. На территории ПФО расположено 18 аэропортов, 68 железнодорожных вокзалов и 561 пассажирская станция, 25 речных вокзалов, более 150 пристаней и причалов.

Отдельно полпред остановился на вопросах обеспечения транспортной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В течение последних лет в сфере совершенствования мер обеспечения безопасности на транспорте проделана значительная организационная и профилактическая работа. В регионах сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная правовая база. В сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспортной инфраструктуры органами государственной власти регионов округа принято более 600 нормативно-правовых актов.

– Этой сложнейшей и важнейшей для людей проблеме мы уделяем самое пристальное внимание. Комплекс вопросов по транспортной безопасности регулярно обсуждается на заседаниях антитеррористических комиссий в регионах, на муниципальных антитеррористических комиссиях. Минимум два раза в год мы обсуждаем этот вопрос на окружной коллегии по безопасности. Все решения, которые необходимо реализовать не только по подготовке Чемпионата мира по футболу, но и в целом по транспортной безопасности, находятся в плотном графике. Они касаются железнодорожного, автомобильного, речного транспорта, портов, вокзалов, воздушного транспорта и аэропортов, – подчеркнул Михаил Бабич. – Сегодня на совещании мы проверили ход исполнения этих поручений. Времени остается очень мало, ряд контрольных сроков завершается к 1 апреля. Очень важно, чтобы регионы синхронизировано вышли на выполнение поставленных задач. Конечно, требуется концентрация материальных, технических и людских ресурсов, но тем не менее эту задачу надо решить.

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов рассказал, что необходимо особо внимательно относиться к вопросам транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Сегодня транспортная инфраструктура в целом находится в высокой степени готовности, – сказал министр. – В том числе здесь, в Самаре перед Новым годом был введён ряд объектов дорожной инфраструктуры. Надеюсь, все это заметили. Аналогичная работа также активно ведётся и в других субъектах Приволжского федерального округа.

Максим Соколов отметил, что подготовка к чемпионату должна вестись не только в аэропортах, на автомобильных дорогах, в метрополитенах, но и на объектах железнодорожного, а в особенности автобусного транспорта, потому что большая часть болельщиков и гостей чемпионата будет прибывать автобусами, а значит, нужно подготовить и автовокзалы.

– Эти вопросы как раз и были одним из предметов нашего совещания. Транспортная безопасность – это вопрос ежедневной заботы руководителей транспортных компаний, глав субъектов Российской Федерации, глав антитеррористических комиссий, поскольку от этого зависит комфорт, а самое главное – безопасность всех, кто пользуется транспортом, – отметил Максим Соколов.

В ходе совещания был проанализирован опыт регионов ПФО в сфере транспортной безопасности, обсуждены наиболее проблемные вопросы и выработаны дополнительные конкретные меры в области обеспечения безопасности деятельности транспортного комплекса в округе.

Теги: глава рб, транспорт, пфо
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