В Уфе ограничили движение грузового транспорта через Бельский мост в дневное время Фото: Олег Яровиков В Уфе ограничили движение грузового транспорта через Бельский мост в дневное время Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе ограничили движение грузового транспорта через Бельский мост в дневное время. Воспользоваться мостом грузовой автотранспорт сможет только в ночные часы – с 22.00 часов до 6.00 утра. В остальное время водителям большегрузов рекомендовано использовать альтернативные въезды в город.

Это сделано мэрией города после обсуждения ситуации и анализа возможных последствий с руководством Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Распоряжение вступит в силу с 20 января 2018 года. Еще несколько дней понадобится для установки необходимых дорожных знаков, указателей объездных путей, доведения информации до всех заинтересованных лиц.

В связи с аварийным состоянием старого моста через реку Белая в створе улицы Воровского, движение по нему в настоящее время закрыто. Это сделано, прежде всего, для обеспечения безопасности горожан по рекомендации специализированной организации, выявившей существенные деформации в конструкции моста.

В связи с тем, что сейчас на въезд и выезд из города в данном направлении работает всего один мост, движение по нему в утреннее и вечернее время затруднено. Для того, чтобы разгрузить мост, совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Башкортостан было принято решение организовать на нем шестиполосное движение – по три полосы в каждом направлении. Ширина моста позволила организовать этот процесс. Сейчас одна из важнейших задач – сделать так, чтобы все шесть полос заработали в полном объеме.

Ситуация усугубляется большегрузными автомобилями, которые значительно увеличивают нагрузку на сооружение, создают затруднения движения и угрозу массовых дорожно-транспортных происшествий.

Аварийно-восстановительный ремонт, который позволит продлить срок службы старого моста до двух лет, возможен только в теплое время года, не ранее, чем через 3-4 месяца. Городские службы готовятся к этому ремонту.

Водителям рекомендовано использовать для выезда и въезда в город альтернативные мостовые переходы – Затонский и Пугачевский мосты.