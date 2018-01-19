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В Башкирии пропавшая 26-летняя Виктория Осипова нашлась

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропавшая 26-летняя Виктория Осипова нашлась Фото: соцсети

В Башкирии пропавшая 26-летняя Виктория Осипова нашлась Фото: соцсети

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшей в ночь с 14 на 15 января 26-летней Виктории Осиповой. Как рассказал агентству «Башинформ» её родственник Сергей, девушку нашли в деревне, но в какой, не стал уточнять.

«Виктория сейчас в больнице. Ее состояние врачи оценивают как неудовлетворительное. Что с ней произошло, и где она была все это время, смогу сообщить только после выходных», — сказал Сергей.

Как информировало агентство «Башинформ», родственники обратились в полицию, к волонтерам и разместили призыв о помощи в поисках в интернете. Виктория не появлялась в соцсетях. Было предположение, что исчезновение девушки может быть связано с её бывшим сожителем.

Теги: поиск пропавших
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