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19 января Пятница

Уфа   °

В Минобразования Башкирии разъяснили, при каких условиях зимой можно проводить уроки физкультуры на лыжах

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В связи с холодами в Министерстве образования РБ разъяснили, при какой температуре воздуха можно заниматься физкультурой на улице, то есть проводить лыжную подготовку.

В ведомстве ссылаются на утвержденные нормы СанПиНа, согласно которым дети до 12 лет могут ходить на лыжах, если нет ветра, и температура не ниже -9 градусов. Если ветер есть, то в зависимости от его скорости рекомендуемая граница температуры может быть поднята до -3.

Подростки 12-13 лет: при температуре -12 без ветра. При скорости ветра до 10 метров в секунду планка повышается до -8...-5 градусов.

14-15-летние учащиеся могут заниматься на улице до -15 градусов опять же при отсутствии ветра. При ветре — до -12…-8 градусов.

Подросткам 16-17 лет планка запрета понижена на один градус при отсутствии ветра, то есть до -16. В ветреную погоду границей становится отметка -15, -10 градусов.

При скорости ветра более 10 метров в секунду занятия на улице не проводятся.

Одевать детей на урок физкультуры на улице нужно в специально облегченную верхнюю одежду: непродуваемая куртка, утепленные непромокаемые спортивные брюки, теплое нижнее белье, лыжная спортивная шапочка, варежки или специальные перчатки, теплые шерстяные носки.

Лыжные ботинки должны быть свободными, мягкими и непромокаемыми. Длина лыж должна соответствовать росту лыжника (до вытянутой руки или чуть короче). Лыжные палки должны соответствовать росту и весу лыжника. Они считаются правильно подобранными, когда доходят до уровня плеча (для конькового хода применяются немного длиннее). Пластиковые лыжи необходимо обрабатывать специальными парафинами в зависимости от температуры воздуха (под колодкой необходимо смазывать мазью, чтобы не было отдачи).

Признаки обморожения: побелевшая кожа, потеря чувствительности открытых частей тела — ушей, носа, щек.

Теги: уроки физкультуры на лыжах
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