В небе над Башкирией появилась зимняя радуга Фото: Альфия Хамматова В небе над Башкирией появилась зимняя радуга Фото: Альфия Хамматова

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Радугу в средине января наблюдали жители села Бурангулово Абзелиловского района Башкортостана. Удивительное природное явление заметила местная жительница во время прогулки с ребенком. Она успела запечатлеть радугу на камеру и поделилась удачным кадром с друзьями в соцсетях.

В народе существует огромное количество примет, связанных с зимней радугой. Так, среди башкир есть поверье «увидел радугу зимой — готовь лопату».

Зимняя радуга в сильные морозы — далеко не редкое явление. В науке этот оптический феномен даже получил свое название — Гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны). Радуга, как и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.