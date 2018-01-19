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19 января Пятница

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В 2017 году в Башкирии образовалось почти 28 тысяч семей, 15,5 тысячи браков распалось

ОБЩЕСТВО

В 2017 году в Башкирии образовалось почти 28 тысяч семей, 15,5 тысячи браков распалось Фото: Олег Яровиков

В 2017 году в Башкирии образовалось почти 28 тысяч семей, 15,5 тысячи браков распалось Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В органах ЗАГС Башкортостана в прошлом году зарегистрировали брак 27 931 пара. Об этом агентству сообщили в Госкомитете РБ по делам юстиции. В предшествующем 2016 году семей в республике было образовано намного меньше — 25 323. Разница превысила 2,5 тысячи.

Многие молодожены выбирают для регистрации своего брака «красивые» даты. В 2017 году такими датами стали 07.07.2017 — в этот день в отделах ЗАГС республики зарегистрировано 796 браков, в том числе 212 в Уфе. В День семьи, любви и верности 8 июля по республике зарегистрировано 410 браков, из них 151 брак в столице.

Наиболее активным брачным возрастом, как среди мужчин, так и среди женщин, является возраст от 25 до 34 лет. Но бывают и исключения. Так, самой пожилой парой, решившей узаконить отношения, стали 93-летний жених и 78-летняя невеста из Абзелиловского района.

Расторгли брак в прошлом году 15 568 пар. В 2016 году распалось на 78 семей больше — зарегистрировано 15 646 разводов. Чаще всего расторжение брака наблюдается среди семей в первые пять лет совместной жизни. Самыми пожилыми супругами, решившими развестись в преклонные годы, стала пара, в которой супругу — 91, супруге — 82 года.

Теги: ЗАГС, регистрация брака, расторжение брака
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