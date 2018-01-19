В Башкирию приедет кандидат в Президенты от КПРФ Павел Грудинин Фото: kprf.ru В Башкирию приедет кандидат в Президенты от КПРФ Павел Грудинин Фото: kprf.ru

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Визит кандидата в Президенты от КПРФ Павла Грудинина в Башкортостан запланирован на 31 января. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в региональном избирательном штабе кандидата. В программе поездки — посещение мясокомбината «Савва» в Туймазах, пресс-конференции в СМИ республики, встреча с избирателями в Уфе. Коммунисты анонсируют присутствие не менее 1000 человек. Уже разосланы приглашения активистам в города и районы республики.

Избирательный штаб Павла Грудинина в Уфе создан 26 декабря на совместном пленуме Башкирского рескома КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии. В него вошли представители партии. На днях состав штаба расширился.

«Мы провели зональное совещание штаба с приглашением представителей ряда партий и общественных организаций и создали объединенный штаб кандидата Павла Грудинина, — рассказал первый секретарь Башкирского республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин. — В него вошли, помимо членов КПРФ, партии РКРП, «Левый фронт», представители общественных объединений, в частности, ветеранские организации, национально-культурный центр «Мирас», ОО «Башкорт», РОО «Русский лад», представители обманутых дольщиков и ряда спортивных федераций».

«В данный момент мы формируем резерв в состав участковых избирательных комиссий, распространяем агитационные материалы по кандидату Павлу Грудинину и планируем проводить встречу с избирателями и учебу с представителями партии на избирательных участках», — сообщил Юнир Кутлугужин.