Из уфимского аэропорта открываются рейсы в Грузию Фото: автор Из уфимского аэропорта открываются рейсы в Грузию Фото: автор

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из уфимского аэропорта с 16 июня 2018 года открываются рейсы в Батуми (Грузия).

Полеты будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю — по средам и субботам. Вылет из Уфы запланирован в 18.05, прибытие в аэропорт Батуми в 20.05. Из Батуми самолеты будут отправляться в 12.50, прибывать в аэропорт столицы Башкирии — в 16.50.

По информации пресс-службы аэропорта «Уфа», продажи билетов уже открыты. Стоимость перелета составит от 10 300 рублей в одну сторону. Выполнять рейсы будут самолеты CRJ 200, рассчитанные на 50 авиапассажиров.