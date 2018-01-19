В ночь на Крещение около семи тысяч уфимцев искупались в прорубях Фото: Олег Яровиков













В ночь на Крещение около семи тысяч уфимцев искупались в прорубях Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 19 января в традиционных крещенских купаниях приняли участие 6 745 жителей столицы республики. ЧП в местах массового скопления людей не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В Уфе в этом году оборудованы три иордани: на озере Кашкадан в Сипайлово, на реке Белой в районе железнодорожного моста, на озере Солдатском в парке имени Якутова. Всего для верующих в Башкортостане обустроены 70 купелей.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в целях обеспечения безопасности крещенских купаний 18 и 19 января силы и средства Главного управления МЧС России по РБ будут находиться в режиме повышенной готовности. На местах купания будут дежурить машины скорой помощи, пожарные, спасатели, в Уфе организуют теплые шатры для переодеваний и отогрева.

О том, как правильно искупаться на Крещение Господне, читайте в материале ИА «Башинформ».