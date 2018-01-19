Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.75 ↑

EUR 69.25 ↓

19 января Пятница

Уфа   °

В ночь на Крещение около семи тысяч уфимцев искупались в прорубях

ОБЩЕСТВО

В ночь на Крещение около семи тысяч уфимцев искупались в прорубях

Фото: Олег Яровиков

В ночь на Крещение около семи тысяч уфимцев искупались в прорубях

Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 19 января в традиционных крещенских купаниях приняли участие 6 745 жителей столицы республики. ЧП в местах массового скопления людей не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

В Уфе в этом году оборудованы три иордани: на озере Кашкадан в Сипайлово, на реке Белой в районе железнодорожного моста, на озере Солдатском в парке имени Якутова. Всего для верующих в Башкортостане обустроены 70 купелей.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в целях обеспечения безопасности крещенских купаний 18 и 19 января силы и средства Главного управления МЧС России по РБ будут находиться в режиме повышенной готовности. На местах купания будут дежурить машины скорой помощи, пожарные, спасатели, в Уфе организуют теплые шатры для переодеваний и отогрева.

О том, как правильно искупаться на Крещение Господне, читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: Крещение, Управление гражданской защиты Уфы
Читайте также
Пропавшая в Башкирии 15-летняя Кристина Озманян записала видеообращение
Больше трех суток родные 15-летней школьницы из села Кушнаренково Кристины Озманян ничего не знают о ее местонахождении. Близкие уверяли, что подростка
В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний
В Уфе женщины в возрасте от 24 до 65 лет могут пройти бесплатное обследование по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
Как правильно искупаться на Крещение Господне: 10 советов для тех, кто никогда этого не делал
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне - один из главных праздников. Одна из основных традиций этого праздника - крещенские купания
В столице Башкирии на торги выставлены автомобили и сельхозтехника должников
В Уфе 23 января пройдут торги по реализации арестованного имущества должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана. На торги выстав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть