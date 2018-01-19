Первая тройня в Башкирии в этом году: как назвали и как справляются родители сразу с тремя мальчиками Фото: скриншот видео программы «Нефтекамск 24»













Первая тройня в Башкирии в этом году: как назвали и как справляются родители сразу с тремя мальчиками Фото: скриншот видео программы «Нефтекамск 24»

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 января в роддоме Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе на свет одновременно появились три мальчика. Событие стало знаменательным не только для родителей, но и для всей республики — это первая тройня, родившаяся в Башкирии в этом году.

На днях в Нефтекамске, где живет семья Герасимовых, состоялось торжественное вручение первых документов новых граждан республики — свидетельств о рождении, сообщают наши коллеги в программе «Нефтекамск 24». Родители дали им имена: Артем, Артур и Арсен. Пока кто есть кто, понимает только мама. Богатыри все равны как на подбор, говорят родители. Спокойные, не капризные, но у каждого уже проявляется свой характер. «Арсен более спокойный, много ест, много спит и крупнее, Артем шумный и голосистый», — отзывается Александр, в одночасье ставший многодетным отцом.

О том, что семья станет сразу такой большой, Гузель и Саша даже не догадывались. Сначала было известие просто о беременности, потом о двойне, а уже после стало известно, что женщина носит под сердцем сразу троих. В первую очередь переживали за здоровье малышей, но всё завершилось благополучно — мальчики родились здоровыми и в срок. Конечно же, вынашивание далось нелегко — вес троих малышей под конец беременности был равен почти 7,5 кг.

Беременность проходила под наблюдением врачей. Специалисты не перестают повторять, что вынашивание и рождение тройни — это колоссальная нагрузка на организм женщины.

Сейчас эмоции, связанные с рождением тройняшек, постепенно утихают. Семья налаживает быт и подстраивается под расписание малышей. Пока родителям никак не удается выспаться, на подмогу пришла мама Гузель.

Стоит отметить, что в прошлом году в Башкортостане родилось 389 двоен и три тройни.