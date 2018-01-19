В Уфе соберутся специалисты социальной сферы ПФО Фото: мой-ориентир.рф В Уфе соберутся специалисты социальной сферы ПФО Фото: мой-ориентир.рф

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 22-23 января состоится социальный форум «Будущее». В нем будут участвовать специалисты из регионов ПФО. Основное мероприятие форума — стратегическая сессия «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка и социальное обслуживание». Темы других сессий — «Равные права — равные возможности», «Цифровая социальная сфера», «Сбережение и приумножение народа», «Будущее социального государства без бедности» — выбраны не случайно, они затрагивают все важные сферы жизни общества, отметили в Минтруда, семьи и соцзащиты РБ.

Сегодня в России насчитывается более 600 тысяч специалистов, работающих в сфере социального обслуживания, каждый из которых по роду своей деятельности взаимодействует минимум с 10-20 получателями социальных услуг и их семьями. В итоге это более 10 млн человек, лично заинтересованных в реализации спроектированного ими будущего социальной сферы страны.

Подобные форумы проводятся поочередно во всех федеральных округах. Организаторы: Совет Федерации, Минтруда и социальной защиты РФ, Социальная платформа партии «Единая Россия», Национальное Агентство социальных коммуникаций, Союз социальных работников и социальных педагогов России, при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.