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УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 марта в республике будет отмечаться День башкирской семьи. Об этом сообщили в Исполкоме Всемирного Курултая башкир. В связи с этим запланировано проведение Открытого республиканского конкурса-фестиваля «Ғаилә – туған тел һаҡсыһы» («Семья — хранительница родного языка»).

В рамках фестиваля, посвященного объявленному в республике Году семьи, объявлены несколько интернет-конкурсов.

Первый конкурс — «Фотоһүрәттәрҙә тарих сағыла» — «История в фотографиях». Участники конкурса могут отправлять фотографии, хранящиеся в семейных архивах, сопроводив их интересным рассказом о членах семьи и традициях.

Второй конкурс — «Милли мираҫҡа тоғролоҡ» — «Верность национальному наследию» предполагает снятие видеороликов. Принимаются видеозаписи, иллюстрирующие флешмоб, пропагандирующий башкирский язык и другие творческие акции по данной тематике. Также участники могут присылать видео своего участия в национальных праздниках, конкурсах, фестивалях.

Третий конкурс называется «Өләсәйемдән отоп алдым» — «Я научился у бабушки». В нем могут участвовать дети от трех до 16 лет. Дети исполняют какой-либо творческий номер в одном из фольклорных жанров — старинные песни, мунажаты, айтыши, сказки, такмаки.

В конкурсах может принять участие любая башкирская семья, которая чтит национальные традиции и воспитывает своих детей в любви к родному языку и обычаям. Итоги интернет-конкурсов будут подведены на заключительном мероприятии фестиваля, которое состоится 1 марта в Уфе. Победителям будут вручены призы.

Подробнее — на официальной странице конкурса.