В Башкирии к празднику Крещения Господня прошел водосвятный молебен Фото: Энже Шафикова В Башкирии к празднику Крещения Господня прошел водосвятный молебен Фото: Энже Шафикова

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в с. Средние Карамалы Ермекеевского района в храме Архистратига Божия Михаила прошел водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня. Об этом агентству «Башинформ» сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации района Энже Шафикова

Вода с этой службы хранится целый год, до следующего праздника. Она не портится, не имеет запаха, не меняет своих свойств длительное время. Многие ученые не раз исследовали структуру и физические характеристики Крещенской воды и пришли к выводу, что эта вода «живая» и обладает наиболее правильной молекулярной структурой.

«Сила воздействия на человека святой воды и срок хранения напрямую зависят от его веры в Бога и отношения к нему. Можно пить такую воду хоть литрами и не иметь при этом никакой пользы из-за неимения веры. Важно помнить, что освященная вода – это не просто жидкость. Это уже церковная святыня. Относиться к ней надо внимательно и осторожно», — отметил благочинный города Белебей, Белебеевского и Ермекеевского районов отец Андрей, проводивший молебен.

Несмотря на то, что это только крещенский сочельник, вода, освященная в это время, обладает тем же действием, что вода, освященная 19 января – в само Крещение.

После молебна в храме верующие направились к Мордовскому источнику, где также совершилось Великое освещение воды. Каждый прихожанин ушел домой с баночкой или бутылочкой святой воды.

В прошедшем году за счет средств Фонда социально-целевых программ Республики Башкортостан этот родник был благоустроен. Тут соорудили мостик из железобетонных плит с перилами. Над родником поставлен навес, рядом беседка, контейнер для мусора. Сегодня ночью сюда придут не только среднекармалинцы, но и жители района, чтобы набрать воду, имеющую особую силу и целебность. Желающие же окунутся в «освященной воде» могут проехать к часовне с. Нижнеулу-Елга, где построена специальная купель.