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Уфа   °

В Башкирии пройдет региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25-26 января в Башкортостане, на базе Стерлитамакского филиала БашГУ, состоятся Республиканские соревнования по робототехнике.

На участие в «РобоФесте-Стерлитамак» подали заявки уже более 150 детей из 17 районов Башкирии. Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет будут соревноваться в направлениях Jr.FLL, «Hello, Robot!»LEGO, «Hello, Robot!» OPEN. В этом году также добавилась новая категория «РобоКарусель», по результатам которой участники фестиваля могут поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Сегодня наш вуз нацелен на развитие технического направления, – отмечает директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. – Продвижение робототехники — одна из наших приоритетных задач. СФ БашГУ выступает региональной площадкой для проведения фестивалей по робототехнике уже в третий раз. Весной наш филиал выступит организатором робототехнического фестиваля «Робопром».

«Всего на «РобоФест-2018» планируется около 300 участников, – говорит руководитель технопарка СФ БашГУ Вера Анохина. – На фестивалях мы собираем детей, которые хотят развиваться в инженерном направлении. И таких ребят немало. В нашем технопарке, к примеру, занимается более 200 юных робототехников. У всех у них огромный научный, творческий потенциал и большое будущее. Подтверждение тому — победы на различных робототехнических соревнованиях. Так, в прошлом году на всероссийском «Робофесте» наши воспитанники заняли первые места в соревнованиях «ARDUINO» «Сортировщик» и «Шорт-Трек».

Как сообщают организаторы, 25 января с 12.00 до 17.00 пройдет тренировочный день, сами соревнования состоятся 26 января с 9.00 до 17.00. Место проведения конкурса: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 (главный корпус Стерлитамакского филиала БашГУ и помещение технопарка «Толтек СФ БашГУ»).

Организаторами «РобоФеста-Стерлитамак» выступают АНО ПДО Учебный Центр «Толтек Плюс» и Стерлитамакский филиал БашГУ при поддержке Министерства образования Республики Башкортостан.

Теги: робототехника, студенты
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