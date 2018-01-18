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В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний

ОБЩЕСТВО

В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний Фото: severpost.ru

В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний Фото: severpost.ru

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе женщины в возрасте от 24 до 65 лет могут пройти бесплатное обследование по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки. Прием проводится в подразделениях поликлиники №50 по адресам:

ул. Р. Зорге, 54, каб. №4, 8.00-20.00; пр. Октября, 26, каб. №6 8.00-18.00; ул. Комсомольская, 19, каб. №30, 8.00-18.00.

Обследования организованы в рамках пилотного проекта Минздрава РБ по раннему выявлению онкологических женских заболеваний, сообщили в администрации Советского района Уфы. В платных лабораториях Уфы жидкостная цитология по технологии BD SurePath стоит более 1,5 тысячи рублей, с определением онкомаркера — почти четыре тысячи.

Теги: диагностика, поликлиники, обследования
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В Уфе организовали для женщин бесплатное выявление опухолевых заболеваний
В Уфе женщины в возрасте от 24 до 65 лет могут пройти бесплатное обследование по ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
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