В Башкирии жители дома престарелых жаловались на плохую медпомощь и тесноту Фото: infpol.ru, Книжная палата РБ

В Башкирии жители дома престарелых жаловались на плохую медпомощь и тесноту Фото: infpol.ru, Книжная палата РБ

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии жители дома престарелых жаловались на плохую медицинскую помощь и тесноту и хотели бы жить дома. Когда старики на грани нищеты, а радио молчит. Об этом написала газета «Советская Башкирия» в октябре 1990 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«На начало текущего года в республике насчитывалось 831,4 тысячи пенсионеров. Уровень жизни многих из них достиг грани нищеты». Такие данные привел в газете и. о. начальника Башкирского управления статистики Талгат Набиуллин 20 октября 1990 года.

При этом среди пенсионеров и инвалидов было 16 тысяч одиноких, нуждающихся в особом уходе. «Из них 10 тысяч охвачены вниманием и заботой сотрудников отделения социальной помощи, остальные этого не имеют», — констатировал Набиуллин. В республике остро стоял вопрос о развитии сети домов-интернатов для престарелых, но решался он очень медленно. «В прошлом году план по строительству таких объектов выполнен лишь на 79 процентов», — говорится в публикации.

Существующие дома-интернаты представляли собой печальное зрелище. «22 процента из них не имеют горячей воды, вентиляции, телефонов, 11 процентов — газа и канализации», — приводит издание грустную статистику. Каждый четвертый житель дома-интерната жаловался на тесноту в комнатах.

«33 процента опрошенных отмечают плохую уборку спален, сырость в них, — выяснили статистики. — Во многих случаях старики жалуются на плохую медицинскую помощь или отсутствие таковой».

Оставляло желать лучшего и организация культурного обслуживания домов-интернатов. «Здесь часто не показывает телевизор, молчит радио, мало книг в библиотеке, — продолжает газета. — Сюда редко привозят кинофильмы и лишь два-три раза в год наезжают лекторы или артисты».

По словам руководителя статуправления, каждый восьмой из опрошенных стариков пожелал бы жить у себя дома.

Как лучик надежды сообщение газеты о том, что «начато осуществление мер, направленных на улучшение материального положения этих людей». В частности, до 70 рублей был увеличен минимальный размер пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства, вдовам погибших военнослужащих установили пенсию не ниже 60 рублей.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Как сейчас живут пенсионеры в республике, читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».