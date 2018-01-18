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В Башкирии пенсионеры и ветераны не будут платить налог за землю

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пенсионеры и ветераны не будут платить налог за землю Фото: Российская газета

В Башкирии пенсионеры и ветераны не будут платить налог за землю Фото: Российская газета

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Пенсионеры, инвалиды и ветераны войны больше не будут платить земельный налог на дачные участки площадью не более шести соток.

Новая законодательная норма была принята в Госдуме в декабре прошлого года. Согласно Налоговому кодексу РФ (пункт 5 статья 391), вместо 10-тысячного вычета вводится освобождение от уплаты налога с шести соток — налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади участка. Воспользоваться нововведением могут владельцы участков любого размера. Например, если его площадь 20 соток, то налог будет уплачиваться с 14 соток, а если шесть соток, то сумма земельного налога будет равна нулю.

При назначении вычета учитывается только один участок. Если их несколько, собственник вправе выбрать, по какому из них он будет платить налогов меньше. Соответствующее уведомление нужно направить в налоговый орган в произвольной форме.

Если налогоплательщик до 1 июля информацию не предоставит, вычет на землю оформят по умолчанию с максимально исчисленной суммой налога.

Новой нормой, помимо пожилых людей, могут воспользоваться инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды боевых действий.

Теги: налог на землю, льготники
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