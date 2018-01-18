В Белебее реконструируют детскую поликлинику Фото: скриншот видео телеканала БСТ В Белебее реконструируют детскую поликлинику Фото: скриншот видео телеканала БСТ

УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В городе Белебее идет реконструкция единственной в районе детской поликлиники. Строители обновили фасад здания, регистратуру, заменили окна и двери, залатали протекавшую крышу. Кроме того, уже сейчас введена электронная запись на прием к специалисту, что существенно ускоряет процесс работы поликлиники.

Ремонт в детской поликлинике начали проводить после вмешательства Рустэма Хамитова. Летом прошлого года глава республики осмотрел лечебное учреждение и поручил провести в нем ремонт,

По словам главврача Белебеевской центральной районной больницы Рустема Ишмурзина, на реконструкцию и ремонт детской поликлиники уже потрачено 8 млн рублей. На очереди — ремонт стен и пола в коридорах, также планируется завершить реконструкцию крыши.

Часть средств на эти цели будет выделена в рамках поддержки развития моногородов, сообщает телеканал «БСТ». Благодаря этой программе центральная районная больница уже обновила парк машин скорой помощи. На вооружении центральной районной больницы появились три новых автомобиля скорой помощи. Вездеходные УАЗы для выезда в отдаленные деревни оснащены реанимационным, акушерским и кардиологическим оборудованием.