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18 января Четверг

Уфа   °

Уфимцы пострадали от действий риелторов-мошенников

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе несколько семей пострадали от действий риелторов-мошенников. После сделки люди не только лишись своего жилья, но еще и остались в долгах. При этом агенты по недвижимости, к услугам которых прибегали потерпевшие, не понесли никакого наказания.

Семья Черепановых с тремя детьми, заподозрив неладное, аннулировала сделку, но осталась должна 214 тысяч рублей. Мария Вагапова после смерти отца узнала о том, что квартира продана, сделка купли-продажи уже была совершена и хозяев поставили перед фактом. Юлия Борисова хотела улучшить жилищные условия. Почти четыре года назад она продала квартиру. В течение двух месяцев ей было обещано построить каркасный дом. Дома до сих пор нет, участка нет.

Корреспондент телеканала БСТ выяснил, что все сделки с уфимцами провернули одни и те же недобросовестные риелторы и застройщик. Не бойтесь обращаться в правоохранительные органы, говорит директор бюро ипотечного кредитования Камила Фазлыева.

Единственный, кто за эти годы понес хоть какое-то наказание, – тот самый якобы застройщик, которому дали всего три года условно. И хотя по суду его обязали выплатить людям компенсацию, денег пока никто не увидел.

Теги: мошенничество
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