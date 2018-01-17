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18 января Четверг

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В Башкортостане в Год семьи выберут 100 лучших семей Зауралья

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане в Год семьи выберут 100 лучших семей Зауралья Фото: pressfoto.ru

В Башкортостане в Год семьи выберут 100 лучших семей Зауралья Фото: pressfoto.ru

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане выберут 100 лучших семей Зауралья. Конкурс посвящен Году семьи, объявленному в республике.

Участвовать в конкурсе могут семьи, ведущие трезвый образ жизни и подающие другим положительный пример. Также они должны быть подписчиками газеты «Атайсал». Необходимо отправить рассказ о своей семье и иллюстрирующие его качественные фотографии.

Итоги конкурса будут подведены в конце года. Самым лучшим четырем семьям из городов Сибая и Баймака, Хайбуллинского и Зилаирского районов будут вручены денежные призы по 25 тыс рублей. Имена остальных участников конкурса будут внесены в специальную книгу, которую выпустят в Год семьи.

«В настоящее время идет работа над эмблемой конкурса, дорабатывается положение», — сообщает редакция газеты.

Организаторы проекта — газета «Атайсал», Курултай башкир г. Сибая, общество «РемСтройЦентр»

Теги: Год семьи, конкурсы
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