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В Башкирии «Молодежка ОНФ» проверила безопасность ледовых городков

ОБЩЕСТВО

В Башкирии «Молодежка ОНФ» проверила безопасность ледовых городков Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии «Молодежка ОНФ» проверила безопасность ледовых городков Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела мониторинг безопасности ледовых городков. Представители Общероссийского народного фронта в ходе мероприятия проверили места детского зимнего отдыха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

В Уфе ледовые городки на площади перед Дворцом молодежи УГНТУ, около Дворца культуры «Моторостроитель» и Дворца спорта нареканий со стороны общественников не вызвали, все они соответствуют нормам и критериям безопасности.

«У нас возникли вопросы к состоянию горки в микрорайоне Инорс, – рассказал представитель команды «Молодежки ОНФ» Альберт Хакимов. – Угол наклона конструкции слишком крутой, кататься здесь небезопасно. Стоит отметить, что мы не обнаружили ни одного ледового городка на общественных территориях в микрорайоне Сипайлово. В основном места для зимних забав возведены во дворах. Учитывая, что в этой части города много молодых семей с детьми, считаем, что ледовый городок со всеми праздничными атрибутами здесь необходим».

Не обнаружили ни одной площадки с ледовыми горками и фигурками представители «Молодежки ОНФ» и в восточной части Стерлитамака. А около одного из торговых центров города выявлена горка, которая не соответствует требованиям безопасности: верхняя площадка скользкая, ступеньки неудобные, а само деревянное сооружение очень высокое.

В Салавате строительство ледового городка не было завершено. В Белебее родители в социальных сетях высказывают обеспокоенность тем, что на площадке, где играют дети, гуляют бездомные собаки.

По всем выявленным фактам команда «Молодежки ОНФ» направит обращения в администрации муниципалитетов с рекомендацией принять меры и обеспечить безопасность детей на территории ледовых городков.

Теги: ОНФ, ледовые городки
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