УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Студенты ссузов и вузов Уфы присоединились к процессу создания туристского бренда Республики Башкортостан. Сегодня, 17 января, состоялась встреча, участие в которой приняли более 300 учащихся Института экономики и сервиса УГНТУ, Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна и ряда вузов столицы. Об этом сообщила пиар-менеджер проекта Елена Арямнова.

Экспертами стали заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Артур Валеев и заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Азамат Галин.

Арт-директор студии «Paradox Box» Ильшат Байбурин рассказал студентам о лучших кейсах в брендинге территорий в России и мире. Также ребята смогли задать вопросы экспертам.

«Важно, что мы смогли встретиться со студентами, обучающимися по специальности «туризм», «дизайн» и других специальностей. Все участники встречи заполнили специальные анкеты, позволяющие проанализировать их мнение. Ребята внесли свои предложения, некоторые даже выполнили небольшие зарисовки. Данная встреча с молодежью завершает сессию слушаний общественных мнений для разработки туристского бренда. Сейчас мы приступаем к аналитике поступивших материалов, на основе которых будет разработан турбренд», — рассказал Ильшат Байбурин.

«Башкирия вошла в Топ-10 самых популярных направлений летнего отдыха в России, это большая ответственность. В новый летний сезон войдем уже с новым туристическим брендом, — отметил представитель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. — Сегодняшняя встреча со студентами — еще один этап данной работы. Было много дискуссий, прений по всем направлениям развития туризма».

Заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Артур Валеев уверен, что вдохновившись новым образом Башкортостана, сюда захотят приехать тысячи туристов.

«Туристический бренд республики — это яркий призыв к путешественникам со всего мира с обещанием показать то, чего они еще не видели, — отметил Артур Валеев. — Имея на руках такой мощный инструмент для продвижения республики, нужно как можно более активно рассказывать о жизни в Башкортостане, используя все возможные средства информации в России и за рубежом».

Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и брендинговая компания «Paradox Box».