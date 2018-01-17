В Башкирии создан штаб общественной поддержки Владимира Путина Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии создан штаб общественной поддержки Владимира Путина Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в среду, 17 января, начал работу региональный штаб общественной поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина. Он располагается в Уфе по ул. Цюрупы, 17.

Штаб возглавляют доверенные лица Владимира Путина — это ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин и генеральный директор АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, а также актриса Национального молодежного театра Республики Башкортостан Рушанна Бабич и генеральный директор Международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

Заместители руководителя штаба — руководитель РИК БРО ВПП «Единая Россия» Руслан Гизатуллин, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виталий Брыкин и исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Рустам Исхаков.

Работу по ответственным направлениям возглавили руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Александр Юдин, первый заместитель руководителя РИК БРО ВПП «Единая Россия» Светлана Чертороева и главный бухгалтер Айнур Аккулов, директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова, руководитель Центра развития молодежных инициатив ИЭС УГНТУ Люция Юлуева, координатор региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Башкортостане Ильнур Аюпов, начальник отдела Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Гузель Мусина, главный редактор информационного агентства «Башинформ» Артём Валиев.

Члены Штаба будут собираться на регулярной основе для обсуждения рабочих вопросов, рассмотрения обращений граждан, обсуждения и реализации поступающих инициатив.

Сопредседатель Штаба Рамиль Бахтизин рассказал, что лично знаком и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, в том числе в 2003 году, когда он посещал Уфимский государственный нефтяной технический университет.

«Я накопил значительный жизненный опыт, работая в научных, образовательных и производственных учреждениях нашей страны, пройдя путь от рядового сотрудника и аспиранта до руководителя крупного вуза, в немалой степени определяющего облик нашего региона – Республики Башкортостан. Теперь хочу применить его во благо нашего государства, поддержав выбранный путь развития. Нам необходимо продолжение поступательного движения вперед в экономике и общественно-политической сфере. Сегодня сама жизнь доказывает нам, что XXI век – эпоха знаний и инноваций. Возглавляя вуз, в котором проработал всю жизнь, я вижу, какие перспективы открываются для образования, науки, общества при сохранении стабильности в развитии страны. Мой гражданский долг — приложить все силы для достижения поставленных целей. Именно поэтому я принял решение поработать в Инициативной группе по выдвижению Владимира Путина кандидатом в Президенты России. Признателен, что моя инициатива была поддержана и благодарен Владимиру Владимировичу за возможность поработать его доверенным лицом на выборах», — сказал Рамиль Бахтизин, вступая в должность.

Почтовый адрес регионального Штаба общественной поддержки кандидата в Президенты России Владимира Путина в Республике Башкортостан: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17.Телефоны: +7 (347) 286-13-32, 286-13-66.