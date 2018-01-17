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18 января Четверг

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В Башкирии началась подготовка к весеннему половодью

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Минэкологии Башкортостана начали готовиться к весеннему половодью. Основная задача всех ведомств, служб — минимизировать негативные последствия природного явления. На заседании в министерстве рассматривался вопрос безопасности гидротехнических сооружений. Их в республике 491, объем воды в них составляет более 100 тысяч кубометров.

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Виталия Тюра, администрациям муниципальных районов, на территории которых расположены гидротехнические сооружения, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние этих объектов и обеспечить безопасный пропуск половодья.

«Если есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на ГТС в период паводка, отсутствует эксплуатирующий персонал или же состояние объекта оценивается как аварийное, то необходимо до половодья представить информацию в межведомственную комиссию по вопросам безопасности ГТС, республиканскую противопаводковую комиссию для разработки и выполнения комплекса превентивных мероприятий и исключения возможных негативных последствий», — сказал Виталий Тюр.

Перед началом весеннего половодья Минэкологии РБ совместно с заинтересованными службами проведет обследование потенциально опасных ГТС.

Теги: гидротехнические сооружения, половодье
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