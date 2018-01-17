Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.59 ↑

EUR 69.17 ↓

18 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии митингующие требовали отправить всех в отставку

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии митингующие требовали отправить всех в отставку

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии митингующие требовали отправить всех в отставку

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе митингующие требовали отправить всех в отставку, начиная с Рахимова. О кипении страстей и поддержке российской демократии рассказала газета «Советская Башкирия» в марте 1991 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В минувшее воскресенье в Уфе на Советской площади состоялся организованный депутатами горсовета митинг в поддержку демократических сил России», — сообщила газета 12 марта 1991 года. В этот морозный и ветреный день на городской площади собрались более тысячи человек. О чем же говорили выступающие на митинге? В частности, о том, что «Башкирия должна остаться в составе РСФСР, а последняя вправе иметь своего президента».

А еще над площадью раздавалось решительное требование: «Всех, начиная с Рахимова и кончая Горбачевым, — в отставку!» И чем чаще упоминались фамилии руководителей, тем больше митинг напоминал «кипящий чайник, который забыли выключить», констатирует издание.

Примечательно, но выходящие на трибуну призывали также голосовать против сохранения Советского Союза. Напомним, единственный в истории страны всесоюзный референдум о сохранении СССР был назначен на 17 марта 1991 года. Параллельно с ним прошёл всероссийский референдум о введении поста президента РСФСР.

«В этот воскресный день не прозвучало ни одного предложения по выходу из создавшегося кризиса. Если не считать упомянутого выше — «Всех в отставку!», — резюмировала газета.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, митинги, депутаты, горсовет
Читайте также
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк попросил зарплату в два раза больше нынешней - СМИ
Накануне стало известно, что бюджет уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» остается на уровне 2017 года. Помимо этого, уже с прошлого года с некотор
Давлекановская молочная компания прокомментировала информацию о наличии в кефире торговой марки кишечной палочки
Давлекановская молочная компания прокомментировала заключение Роскачества о признании небезопасным для здоровья кефира данной торговой марки. Организаци
Куда пойти работать: в Башкирии опубликованы новые высокодоходные вакансии
Минтруд Башкирии опубликовал информацию о новых вакансиях с зарплатой, превышающей 30 тысяч рублей. Как сообщили в ведомстве, для работы в профилактори
С 1 февраля в Башкирии изменится расписание пригородных поездов
По данным Башкортостанской пригородной пассажирской компании, с 1 февраля меняется график движения некоторых электричек. Расписание пригородного поезд
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть