В Башкирии митингующие требовали отправить всех в отставку Фото: Книжная палата РБ В Башкирии митингующие требовали отправить всех в отставку Фото: Книжная палата РБ

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе митингующие требовали отправить всех в отставку, начиная с Рахимова. О кипении страстей и поддержке российской демократии рассказала газета «Советская Башкирия» в марте 1991 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В минувшее воскресенье в Уфе на Советской площади состоялся организованный депутатами горсовета митинг в поддержку демократических сил России», — сообщила газета 12 марта 1991 года. В этот морозный и ветреный день на городской площади собрались более тысячи человек. О чем же говорили выступающие на митинге? В частности, о том, что «Башкирия должна остаться в составе РСФСР, а последняя вправе иметь своего президента».

А еще над площадью раздавалось решительное требование: «Всех, начиная с Рахимова и кончая Горбачевым, — в отставку!» И чем чаще упоминались фамилии руководителей, тем больше митинг напоминал «кипящий чайник, который забыли выключить», констатирует издание.

Примечательно, но выходящие на трибуну призывали также голосовать против сохранения Советского Союза. Напомним, единственный в истории страны всесоюзный референдум о сохранении СССР был назначен на 17 марта 1991 года. Параллельно с ним прошёл всероссийский референдум о введении поста президента РСФСР.

«В этот воскресный день не прозвучало ни одного предложения по выходу из создавшегося кризиса. Если не считать упомянутого выше — «Всех в отставку!», — резюмировала газета.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.