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Постояльцы Уфимского дома для престарелых и инвалидов глазами фотографов

ОБЩЕСТВО

Постояльцы Уфимского дома для престарелых и инвалидов глазами фотографов

Фото: Халит Сафин, Анна Птицына, Венер Камалов, Ильдар Латыпов, Алексей Тулинов

Постояльцы Уфимского дома для престарелых и инвалидов глазами фотографов

Фото: Халит Сафин, Анна Птицына, Венер Камалов, Ильдар Латыпов, Алексей Тулинов

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Для постояльцев Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов устроили благотворительную фотосессию. Мероприятие прошло в рамках некоммерческого проекта АНО ЦСТ «Ломая барьеры», направленного на популяризацию активного долголетия и привлечения внимания к проблемам пожилых людей и оказания им моральной поддержки.

На призыв в соцсетях поддержать акцию откликнулись фотографы, визажисты, волонтеры. Фотосъемка состоялась 14 декабря, накануне интернат получил готовые фотографии.

«Я увидела людей, которые даже при самых страшных болезнях стараются жить, заявить о себе миру, — рассказала организатор фотосессии Лэйсэн Муртазина. — Они даже при самых тяжелых потерях, в сложных жизненных ситуациях сохранили уважение к себе, надежду, чувство собственного достоинства и желание жить! И вот я захотела выразить свое восхищение этими людьми. Естественно, мой язык, мое выражение чувств — это фотоискусство!».

В рамках акции удалось собрать более 27 тысяч рублей: на съемку, подготовку героев, рамки для фотографий. Оставшиеся деньги будут направлены на организацию мастер-классов, на закупку материалов для хобби жителей дома-интерната, на организацию их культурного досуга.

Чтобы помочь проекту, достаточно отправить SMS на номер 3443 со словом «ЛБ» — автоматически спишется 100 рублей. Для пожертвования большей суммы необходимо указать ее в SMS после пробела, например, ЛБ 300.

Теги: благотворительность
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