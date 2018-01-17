Башкирия в федеральных СМИ: иск к «Башнефти» отложен, с вертолетом наперегонки, в ожидании 25 млрд, им доверяет Путин Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: иск к «Башнефти» отложен, с вертолетом наперегонки, в ожидании 25 млрд, им доверяет Путин Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Арбитражный суд Москвы отложил до 5 апреля 2018 года судебное заседание по иску АФК "Система" к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 млрд рублей убытков в солидарном порядке», — передает корреспондент ТАСС из зала суда.

26 декабря 2017 года Арбитражный суд РБ утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест". Корпорация — ответчик по делу выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей, напомнило агентство.

При этом власти Башкирии рассчитывают получить четверть средств от 100 млрд рублей, которые АФК "Система" выплатит "Башнефти" по мировому соглашению с "Роснефтью". Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов. По словам Хамитова, для республики «было бы интересно получение денег в бюджет», которые планируется направить на здравоохранение и реализацию инфраструктурных проектов. Также он сообщил, что «Башкирия получила 6,6 млрд рублей дивидендов от "Башнефти" за 2017 год и рассчитывает на сохранение объема средств в 2018 году».

Соглашение между "Роснефтью" и правительством Башкирии предполагает сохранение финансирования уфимского клуба "Салават Юлаев" на уровне двух последних лет. «В 2017 году на поддержку вертикали башкирских клубов, в том числе "Салавата Юлаева", было направлено 2,5 млрд рублей», — говорится в ТАСС. По мнению Рустэма Хамитова, тренерский штаб ХК "Салават Юлаев", который возглавил финский специалист Эркка Вестерлунд, должен продолжить работу с командой.

В свою очередь, «Ведомости» опубликовали другое интервью Рустэма Хамитова, которое он дал газете на Гайдаровском форуме. Материал озаглавлен так: «Мы требовали от «Башнефти» инвестиций»: глава Башкирии — о претензиях к компании».

Все знают, что всему голова хлеб, но «цена хлеба больше не зависит от цены зерна». В этом убедились корреспонденты ИА REGNUM, пройдя по хлебным магазинам России. Рекордный урожай зерновых, полученный в 2017 году, привел к падению цен на пшеницу ниже себестоимости. При этом цена на хлеб стабильно растет. А цены в магазинах в различных регионах страны еще раз подтверждают: стоимость зерна и стоимость хлеба — две несвязанные вещи. В чем причина такого положения, выяснил REGNUM.

«Для изготовления 1 кг хлеба требуется примерно 700 г пшеничной муки, следовательно, если в Алтайском крае пшеница третьего класса продаётся в среднем по 5 рублей за кг, то 700 г зерна будут стоить 3,5 рубля. Столько получают крестьяне при продаже килограмма хлеба», — подсчитали в агентстве. Но хлеб стоит несоизмеримо больше. К примеру, «в Ростове-на-Дону хлеб стоит 34-40 рублей, а килограмм пшеницы третьего класса — в среднем 8,7 рубля. В Башкирии при цене пшеницы 5 рублей за килограмм буханка стоит более 40 рублей. Зато в Приморье, где пшеницу не выращивают, хлеб стоит чуть больше 20 рублей», — говорится в материале.

Где оседает разница между стоимостью зерна и готовой продукции из него? Оказалось, львиная доля уходит перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива. В ИА REGNUM остался без ответа главный вопрос — «что же делают в сложившейся ситуации заботливые российские чиновники?».

Почти все СМИ облетела весть о том, что осужденный пожизненно экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев включен в список на помилование. Как передает РИА Новости, «глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января».

Минувшим летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению. Президент, по ее словам, согласился.

О том, что правозащитница спрогнозировала помилование Изместьева в конце января, написали INTERFAX.RU, «Новые Известия», «Коммерсантъ», «Новая газета» и многие другие издания.

Также «Новая газета» написала, что «единственный в России ребенок с редким типом первичного иммунодефицита получил бесплатное лекарство после публикации в «Новой».

«Арслан Каипкулов, герой материала, вышедшего в номере №94 28 августа 2017 года, — единственный ребенок в России с редким типом первичного иммунодефицита. 4 августа 2017 его мама выиграла суд против Минздрава и Минфина Башкирии. Они отказывались предоставить Арслану жизненно необходимое лекарство, несмотря на решение врачебной комиссии и первую группу инвалидности. Сегодня у Арслана наконец есть лекарство, бесплатно обеспеченное государством», — сообщила газета. 12 января 2018 года мама Арслана смогла наконец получить лекарство бесплатно.

«Комсомольская правда» сообщила о необычном происшествии, когда вертолет чуть не столкнулся с легковушкой. «Житель Башкирии привычно несся по трассе в Мелеузовском районе. Вдруг внимание взгляда водителя привлек странный объект в небе. Что-то зависло над асфальтом и явно снижалось. При приближении стало отчетливо видно, что дорогу медленно пересекал самый настоящий вертолет». Водитель не на шутку перепугался — вертолет пролетел почти на уровне проезжающих автомобилей, что вполне могло спровоцировать ДТП. К счастью, вертолет пролетел мимо и, похоже, припарковался на площадке вне дороги.

Видео этого инцидента опубликовали «Пятый канал» и РЕН ТВ.

РЕН ТВ также рассказывает о новогодней трагедии, случившейся в Башкирии. «Инцидент произошел в городе Белорецке. Во время новогодних праздников мальчик подавился конфетой и умер от асфиксии. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в материале.

В Башкирии определились с лицами путинской избирательной кампании, сообщил «Коммерсантъ» в статье под названием: «К Владимиру Путину входят в доверие».

Как узнали в издании, «у кандидата в президенты России Владимира Путина в Башкирии на этих выборах будет вдвое больше доверенных лиц, чем в 2012 году. На эту роль уже утверждены ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, а также бывший сотрудник спецслужбы и администрации республики — управляющий ХК «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов». До конца января штаб должен пополниться еще двумя сотрудниками — гендиректором Международного аэропорта Уфы Александром Андреевым и актрисой Национального молодежного театра Рушанной Бабич. В газете отмечается, что в штаб подбираются люди, «не создающие проблем», и способные служить «дымовой завесой, маскирующей административный ресурс».