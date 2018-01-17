Во всех городах Башкортостана будут созданы центры оказания услуг для бизнеса Фото: ИА «Башинформ» Во всех городах Башкортостана будут созданы центры оказания услуг для бизнеса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане создаются центры оказания услуг для бизнеса. К концу 2019 года подобные центры оказания услуг планируется запустить в городах республики с численностью населения свыше 100 тысяч человек и во всех моногородах.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Президиума Правительства РБ под председательством Рустэма Марданова. Премьер-министр Правительства РБ призвал активизировать данную работу в тесной кооперации с банковскими учреждениями республики.

«Федеральным приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» задан вектор развития новых форматов и сервисов взаимодействия бизнеса и государственной власти по принципу «одного окна». Центры призваны максимально упростить для предпринимателей процедуру открытия и ведения бизнеса, – сообщил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – Руководитель Аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов. – В декабре 2017 года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов утвердил паспорт приоритетного проекта «Внедрение и интеграция сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».

Справка. В ноябре 2017 года на базе офиса Сбербанка в Уфе в качестве пилотного проекта открыты дополнительные окна МФЦ. За полтора месяца работы подано порядка 800 заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг, из которых треть – субъектами предпринимательства.