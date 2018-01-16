УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стартовал Открытый республиканский конкурс «Етегән-2018». Он проводится в рамках Республиканского башкирского праздника «Етегән – символ семьи, любви и верности», посвященного Году семьи в Республике Башкортостан, объявленному главой республики Рустэмом Хамитовым.

В конкурсе, финал которого пройдет в Уфе 1 марта, могут принять участие все желающие. Конкурс проводится по следующим номинациям:

— Лучшее исполнение стихов о любви на башкирском языке

— Лучшее исполнение песни о любви на башкирском языке

— Лучший дуэтный танец

— Лучший короткометражный фильм о любви на башкирском языке (не более 5 мин.).

— Лучшие флаеры и открытки на башкирском языке.

— Лучшие фотографии на тему любви.

— Лучший флешмоб к празднику «Етегән-2018» под башкирские песни и музыку.

По результатам конкурса жюри определяет три призовых места в каждой номинации. Победители и лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками от оргкомитета.

Конкурс проводится в период с 12 января по 25 февраля 2018 года. Конкурсные материалы с заявкой участника высылаются на электронный адрес: ulya2017@yandex.ru до 20 февраля. Подробности — на официальной странице конкурса.

Праздник проводится с 2016 года в первый день весны. Организаторы конкурса: Министерство культуры Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Ассамблея народов Республики Башкортостан, Стерлитамакское отделение МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», ГТРК«Башкортостан», ГУП ТРК«Башкортостан».

Цели и задачи конкурса:

— популяризация семейных ценностей среди народов, проживающих в Республике Башкортостан, содействие активному вовлечению населения в культурное пространство республики,

— формирование основ нравственно-эстетической культуры через приобщение к исторической памяти, истокам народной башкирской культуры,

— приобщение населения (прежде всего детей и юношества) к исторической этнической памяти, воспитание молодого поколения на принципах высокой морали и нравственности,

— объединение многонационального народа Башкортостана на основе духовных ценностей, поддержка самобытных национальных коллективов и организация межнационального культурного обмена,

— создание условий для доступа населения Башкортостана к культурным ценностям и информационным ресурсам,

— содействие созданию и укреплению ценностей семьи; усилению ее роли в эстетическом, нравственном и духовном воспитании

подрастающего поколения,

— расширение межнационального культурного сотрудничества творческих коллективов и исполнителей республики,

— поддержка и развитие творческих инициатив молодежи,

— изучение, сохранение и развитие богатейшего башкирского фольклора, являющихся неразрывной частью многонациональной духовной культуры Республики Башкортостан.