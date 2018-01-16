Рустэм Хамитов принял участие в Гайдаровском форуме Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Правительства РФ



Рустэм Хамитов принял участие в Гайдаровском форуме Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Правительства РФ

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в мероприятиях IX Гайдаровского форума «Россия и мир: цели и ценности».

Ежегодно Гайдаровский форум объединяет известных учёных, представителей органов власти, общественных и политических деятелей, бизнесменов из разных стран и направлен на совместное обсуждение актуальных социально-экономических и политических вопросов, выработку стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики.

В рамках форума Глава республики принял участие в деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здоровья» и открытом диалоге «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления». Здесь, в частности, обсуждались вопросы перераспределения полномочий между регионами и федеральным центром, снижения неэффективного использования государственных ресурсов, а также повышения эффективности госслужащих.

Центральным событием пленарной дискуссии стало выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Премьер-министр рассказал о новом технологическом укладе современной жизни, который несёт с собой не только определенные риски, но и вызовы.

По его словам, характер новых технологий выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса. Именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.

– Мы знаем, как много в человеческой истории было сделано благодаря нестандартным и, на первый взгляд, фантастическим идеям. Именно они задавали новые ориентиры технологического развития и постепенно меняли систему общественных ценностей, – сказал Дмитрий Медведев. – Сегодня эти процессы идут значительно быстрее. Правила, которые будут действовать в новом мире, сейчас только создаются. И мы в России понимаем, что не должны просто реагировать на обстоятельства. Мы должны создавать их сами. Не ждать, когда поменяется мир, а менять его сами.

Рустэм Хамитов отметил, что на Гайдаровском форуме обсуждаются вопросы, напрямую затрагивающие интересы регионов.

– На этом форуме в теоретическом плане обсуждаются проблемы экономики. Интересно знать, чем сегодня заняты теоретики, ведущие экономические умы, какие мысли есть в этом плане, как они оценивают складывающуюся экономическую ситуацию, что нужно делать в том числе на региональном уровне для того, чтобы поправлять определённые моменты, – сказал Глава республики. – Мне, конечно, прежде всего интересно обсуждение темы о системах управления, взаимоотношениях федерального центра и региональной власти.