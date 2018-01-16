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17 января Среда

Уфа   °

В Уфе движение транспорта на мосту через Белую отныне будет организовано в шесть полос

ОБЩЕСТВО

В Уфе движение транспорта на мосту через Белую отныне будет организовано в шесть полос Фото: Олег Яровиков

В Уфе движение транспорта на мосту через Белую отныне будет организовано в шесть полос Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Одним из самых актуальных вопросов в последние несколько дней в башкирской столице стало закрытие старого Бельского моста и возникшие в связи с этим многокилометровые пробки.

Отныне в Уфе движение транспорта на мосту через Белую будет организовано в шесть полос. Городские службы прогнозируют увеличение пропускной способности нового моста через Белую. Работы по разгрузке движения на выезде и въезде в город через новый мост в направлении Уфа-Аэропорт будут проведены в ночь с 18 на 19 января.

Новый Бельский мост разделен на пять полос дорожного движения. Ширина моста позволяет организовать на нем шесть полос. Поскольку в нынешних погодных условиях нанести разметку невозможно, полосы будут разделены бонами – пластиковыми барьерами.

Таким образом, на мосту появятся по три полосы на выезд и въезд в город. При увеличении интенсивности дорожного движения в одну из сторон, количество полос можно будет увеличить до четырех.

Напомним, при закрытии движения по мосту через реку Белая горожане и гости столицы могут воспользоваться альтернативными выездами из города – Пугачевским мостом и Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал» или Затонским мостом.

Теги: транспорт
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