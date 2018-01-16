Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.38 ↑

EUR 69.02 ↓

17 января Среда

Уфа   °

Республиканскую станцию переливания крови возглавит замминистра здравоохранения Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Республиканскую станцию переливания крови возглавит заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов. К своим обязанностям он приступит в среду, 17 января.

Справка. Рамиль Галинурович Хамитов родился в 1975 году. В 1999 году окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После окончания интернатуры работал врачом-хирургом, заведующим хирургическим кабинетом, заведующим отделением, заместителем главного врача в уфимских поликлиниках № 38 и № 44.

С февраля 2011 года – по июль 2015 года — главный врач столичной детской поликлиники № 8.

С 1 июля 2015 года по настоящее время занимал должность замминистра здравоохранения РБ.

Напомним, в декабре-январе в Министерстве здравоохранения РБ произошли значительные кадровые изменения. Экс-замминистра Эльза Сыртланова возглавила уфимскую клиническую больницу №13, первый заместитель министра Назир Мингазов стал главврачом Республиканского клинического перинатального центра.

Теги: здравоохранение, назначения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть