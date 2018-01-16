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17 января Среда

Уфа   °

В поддержку Владимира Путина на выборах собрано более миллиона подписей

ПОЛИТИКА

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Более 1 млн подписей избирателей собрано в поддержку Владимира Путина, который участвует в выборах Президента России в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирательный штаб кандидата.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — проинформировали в штабе.

Несмотря на то, что для регистрации кандидата в Центризбиркоме необходимо 300 тысяч подписей, «избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату».

Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.

Как сообщила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, кандидат в президенты России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, может представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. У каждого кандидата ЦИК проверит по 60 тысяч подписей.

Теги: выборы Президента РФ, сбор подписей
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