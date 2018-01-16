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17 января Среда

Уфа   °

Главный врач одной из уфимских поликлиник стала замминистра здравоохранения Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Главный врач уфимской поликлиники №43 Юлия Кофанова назначена заместителем министра здравоохранения РБ. В ведомстве она будет курировать вопросы организации медицинской помощи детям, взрослому населению, а также родовспоможение.

Юлия Анатольевна Кофанова родилась 19 ноября 1969 года в Уфе. В 1992 году окончила Башкирский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 1994 — ординатуру, врач, кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начала в 1986 году медицинским регистратором в городской больнице №21. С 1989 по 1990 годы — медицинская сестра Станции скорой медицинской помощи Уфы.

С 1994 по 2000 годы — врач кабинета функциональной диагностики Узловой больницы ст. Дема.

С 2000 по 2004 годы — завотделением функциональной диагностики Отделенческой больницы станции Уфа ФГУП «Куйбышевская железная дорога».

С 2005 по 2010 годы — заведующая-врач функциональной диагностики, НУЗ «Отделенческая больница на станции Уфа ОАО «РЖД».

С 2010 по 2016 — главный врач столичной поликлиники №47.

С 2016 года до настоящего времени — главный врач поликлиники №43 Уфы.

Теги: назначения, Минздрав РБ
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