В Башкирии подсчитали численность родившихся и умерших Фото: Карина Камаева В Башкирии подсчитали численность родившихся и умерших Фото: Карина Камаева

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики республики сравнили численность родившихся и умерших за январь-ноябрь 2017 года.

По данным Башкортостанстата, за 11 месяцев прошлого года в регионе родилось более 45,2 тысячи детей, умерло — около 46,2 тысячи человек.

На каждую тысячу населения Башкирии пришлось 12,2 новорожденных младенца и 12,4 умершего жителя. Прирост (убыль) на тысячу человек населения составил -0,2.

Среди городских округов республики лидером по количеству родившихся и умерших ожидаемо стала Уфа, где в январе-ноябре 2017 года родилось более 13,2 тысячи детей, умерло 11,1 тысячи человек.

Среди муниципальных районов лидером по рождаемости признан Белорецкий район, включая Белорецк — почти 1,2 тысячи младенцев. На этот же район приходится наибольшее количество умерших — около 1,5 тысячи человек.

За январь-ноябрь 2016 года в Башкирии родилось более 51,4 тысячи детей, умерло — 47,8 тысячи жителей.