В Башкирии на Крещение подготовлена 61 купель, 56 тысяч человек планируют окунуться в «освященные воды» Фото: Олег Яровиков В Башкирии на Крещение подготовлена 61 купель, 56 тысяч человек планируют окунуться в «освященные воды» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 января все православные будут торжественно отмечать Крещение Господне — христианский праздник, связанный с известным фактом крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Главные традиции Крещения связаны с водой, и в Крещенский Сочельник все, кто желает, окунаются в «освященные воды». В Башкортостане для этого подготовлены 61 организованное место для купаний. В Уфе устраиваются три иордани: на озере Кашкадан в Сипайлово, на реке Белой в районе железнодорожного моста, на озере Солдатском в парке имени Якутова. В районе Монумента Дружбы в этом году купели не будет из-за строительства набережной.

«Главные службы совершатся в храмах уже 18 января, после чего состоится великое освящение воды. В эти дни благодать божественная нисходит на всякое водное естество. Считается, что любая крещенская вода обладает чудодейственной целительной силой. А вот окунание в проруби — традиция, но не правило. К нему надо подходить разумно и если позволяет здоровье», — рассказал на пресс-конференции в агенстве «Интерфакс-Поволжье» протоирей Уфимской епархии РПЦ Евгений Шерышев.

«Погружение в ледяную воду — в любом случае, стресс для организма, поэтому организм к нему должен быть подготовлен заранее, хотя бы за полгода, — добавил начальник медслужбы 22 отряда ФПС по РБ Борис Андреев. — Если организм ослаблен различными недугами, а тем более, если у человека имелись сердечно-сосудистые катастрофы, лучше воздержаться от такого купания. Если же человек решился на крещенское купание, рекомендуется прибегнуть к «правилу 15 минут». Первые пять минут — постоять без верхней одежды перед купанием, затем столько же времени находиться с голым торсом и выполняя гимнастические упражнения, далее еще пять минут постоять босыми ногами перед купелью на снегу. Погружаться в ледяную воду также лучше также постепенно: сначала по ступни, затем по колени, в случае положительной реакции организма окунуться, но голову держать на поверхности воды. При любом недомогании сразу же сообщать медикам. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячий чай».

В целях обеспечения безопасности крещенских купаний 18 и 19 января в режиме повышенной готовности будут находиться силы и средства Главного управления МЧС России по РБ. На местах купания будут дежурить машины скорой помощи, пожарные, спасатели. На местах купаний в Уфе организуют теплые шатры для переодеваний и отогрева.

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, МЧС по РБ напоминает о правилах безопасности. При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, нырять в воду со льда, выходить на лед большими группами, употреблять спиртные напитки, приводить собак и животных, подъезжать к купели на автотранспорте.

За последние годы несчастных случаев и серьёзных происшествий в период проведения крещенских купаний не зафиксировано, сообщили сотрудники регионального МЧС. В прошлом году в 48 купелях, организованных в республике, окунулись более 38,5 тысячи человек. Прогнозируется, что в этом году, в крещенских купаниях примут участие около 56 тысяч жителей Башкирии. По словам представителей духовенства и лиц, ответственных за проведение этих мероприятий, количество желающих погрузиться в «освященные воды» с каждым годом растет. Люди приходят за божественной благодатью, хотя необязательно для этого окунаться в прорубь. Достаточно в праздники посетить торжественные богослужения в храмах, исповедоваться, причаститься, а также использовать священную воду.