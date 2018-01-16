В Уфе издательство «Башкортостан» помогло больному ребенку, сдав три тонны макулатуры Фото: Лилия Нуретдинова В Уфе издательство «Башкортостан» помогло больному ребенку, сдав три тонны макулатуры Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Организации и редакции Дома печати приняли участие в экологическом благотворительном марафоне. Его организовал проект «Чистая Уфа» для сбора средств на реабилитацию семилетнего Эльдара Сафронова (мальчик страдает ДЦП).

Редакции сдали ненужные бумаги и кипы старых газет. Три тонны макулатуры собрало издательство «Башкортостан». Бумага будет сдана предприятию, собирающему вторсырье для переработки, а вырученные средства переведены на счет семьи ребенка.

Как рассказала руководитель проекта Елена Воробьева, это был пробный сбор для благотворительных целей. Общественница давно занимается проблемой раздельного сбора мусора, организует в городе субботники, и мама Эльдара — одна из активных волонтеров экологического движения.

Ребенку для облегчения состояния необходимо 180 тысяч рублей. Килограмм макулатуры стоит в среднем четыре рубля, итого за акцию удастся выручить более 12 тысяч рублей. «Раздельный сбор приживается очень плохо, он совершенно не окупается», — признает Елена Воробьева. — «Но делать это нужно, так как раздельный сбор уменьшает вредное влияние на экологию». Общественница рассказала, что планирует продолжать акции, совмещающие экологическое и благотворительное направления. Организовать пилотное мероприятие ей помогло Минэкологии РБ.