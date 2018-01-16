Проверять подписи в Центризбиркоме будут около 100 экспертов-почерковедов Фото: Depositphotos.com Проверять подписи в Центризбиркоме будут около 100 экспертов-почерковедов Фото: Depositphotos.com

УФА, 16 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЦИК России готова к проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты России. Организаторы выборов провели презентацию помещения, в котором будет проходить прием подписных листов от кандидатов, процедура случайной выборки и проверка представленных подписных листов. Отдельно оборудовано помещение для хранения подписных листов, отобранных для проверки.

При проверке подписей будет задействовано около 100 человек, в том числе сотрудники Аппарата ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, эксперты-почерковеды, сотрудники избирательных комиссий, представители МВД России и Минобороны России.

Кандидаты, выдвинутые от политических партий (за исключением парламентских партий) или путем самовыдвижения, должны представить в ЦИК России подписные листы с подписями избирателей не позднее 18.00 по московскому времени 31 января 2018 года.

При приеме подписных листов ведется подсчет общего числа подписей, количества папок с подписями, оформляются соответствующие документы. Затем производится процедура случайной выборки, в ходе которой для первоначальной проверки отбираются 60 тысяч подписей. Выборка является одинаковой для всех кандидатов в Президенты Российской Федерации — как для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, так и для кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Проверка проводится в течение десяти дней со дня представления подписей кандидатом. В ходе проверки устанавливается количество действительных и недействительных подписей, а также устанавливается, достаточно ли подписей для кандидата на должность Президента Российской Федерации. Суммарное количество недостоверных и (или) недействительных подписей не должно превышать пяти процентов от общего количества проверенных подписей.

Не менее чем за двое суток до заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, результаты проверки доводятся до сведения соответствующего кандидата, политической партии. Повторная проверка подписных листов после принятия ЦИК России решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть осуществлена только Верховным судом РФ.