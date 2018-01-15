Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана







Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса «Человек года», который редакция газеты «Республика Башкортостан» провела в 2017 году в пятый раз.

– Хочу поблагодарить собравшихся за неравнодушное отношение к окружающей нас действительности, к вопросам, которые нам надо решать, – сказал руководитель региона. – Круг представленных сегодня специалистов достаточно широк – учёные, предприниматели, труженики села, работники культуры, учителя. Есть представители молодого поколения, которые в известной степени проявили мужество, помогая задержать возможного злоумышленника.

Тему охраны окружающей среды в ходе беседы затронул пенсионер из Баймакского района Файзрахман Усманов, по инициативе которого была организована масштабная экологическая акция «Чистая Сакмара». Жители района расчистили родники, привели в порядок прибрежную зону реки Сакмара, облагородили места отдыха.

А 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Гарифулла Зулькарнаев из Учалинского района на собственные средства посадил липовую аллею и облагородил территорию рядом с мечетью.

Просветительской работой с подрастающим поколением занимаются лауреаты конкурса Альбина Фатихова из села Аскино и Сергей Сирота из Дуванского района.

Альбина Фатихова работает учителем биологии в школе, большое внимание уделяя вопросам экологического образования школьников. Кроме того, в последнее время она заинтересовалась селекционной работой и, несмотря на непростые климатические условия, уже вырастила богатый урожай груш и яблок.

Геолог Сергей Сирота в своем доме организовал геологический музей, в котором представлено более 10 тысяч экспонатов. В их числе – уникальные образцы горных пород. Для местных школьников геолог проводит познавательные экскурсии совершенно бесплатно. Вместе с тем для большего охвата учащихся он предложил разместить музей в одной из близлежащих школ.

На встрече также обсуждались вопросы реконструкции дорог и мостов в населённых пунктах, развития сельхозкооперации, разработки инновационных медицинских препаратов, поддержки народного творчества и стрит-арта, благотворительности.

– Сегодня в зале действительно неординарные люди. Очень хорошо, что у нас много таких граждан, которые и сердцем, и душой переживают за развитие республики, – отметил Рустэм Хамитов – Нам надо наращивать слой таких людей. На них держится общество.

Напомним, что участниками ежегодного конкурса «Человек года» становятся герои публикаций газеты «Республика Башкортостан» – представители различных сфер деятельности. Критериями отбора являются активная общественная позиция, вклад в развитие своего коллектива, республики и страны. В подведении итогов конкурса вместе с журналистами принимают участие читатели газеты, которые оценивают наиболее заметные публикации о конкурсантах посредством телефонных звонков, писем и комментариев на сайте издания.