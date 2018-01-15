Первые двухэтажные вагоны поездов приедут в столицу Башкирии в 2019 году Фото: ekabu.ru Первые двухэтажные вагоны поездов приедут в столицу Башкирии в 2019 году Фото: ekabu.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В этом году Федеральная пассажирская компания оборудует 11 тысяч вагонов поездов специальными трапами. Благодаря им багаж можно будет скатывать, а не поднимать и спускать по ступенькам. Об этом рассказал глава ФПК Петр Иванов.

Также руководство компании продолжит работу по оборудованию вагонов розетками для подзарядки мобильных устройств. Сегодня в Федеральную пассажирскую компанию поступают новые вагоны, которые уже оснащены информационной магистралью под Wi-Fi, видеокамерами в коридорах и других общественных местах.

По словам главы ФПК, до 2022 года компания нуждается в 1000 двухэтажных вагонов. Их планируют закупать у отечественных производителей. В зависимости от пассажиропотока такие вагоны в столицу Башкирии могут приехать уже в 2019-2020 годах. Двухэтажные поезда планируют запустить по 15 маршрутам: в Йошкар-Олу, Казань, Мурманск, Оренбург, Пензу, Петрозаводск, Тольятти, Ульяновск и Чебоксары.