И.о. полпреда Башкирии при президенте России Олег Матыцин перестал быть вице-премьером Фото: bashkortostan.ru И.о. полпреда Башкирии при президенте России Олег Матыцин перестал быть вице-премьером Фото: bashkortostan.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о возложении исполнения обязанностей полномочного представителя республики при президенте РФ на Олега Матыцина, уже возглавлявшего полпредство в качестве врио с сентября 2017 года. Этим же указом Олег Матыцин лишается должности вице-премьера (новым заместителем премьер-министра и руководителем Госстроя РБ назначен Андрей Трухан, ранее работавший управделами администрации аппарата главы республики).

47-летний уроженец Подмосковья Олег Матыцин работает в полпредстве Башкирии с 1998 года, начав здесь трудовую деятельность с поста оператора теплового пункта. Окончил РГТУ имени Циолковского, Российскую академию госслужбы при президенте РФ.