В специальном репортаже на телеканале «Россия-24. Башкортостан» расскажут о днях культуры Башкортостана в Нидерландах Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» В специальном репортаже на телеканале «Россия-24. Башкортостан» расскажут о днях культуры Башкортостана в Нидерландах Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 15 января, в 21.45 на телеканале «Россия-24. Башкортостан» состоится премьера специального репортажа «Северные амуры на берегах Рейна», посвященного фестивалю «Башкортостан — Нидерланды 2018». Представители официальной делегации республики на прошлой неделе приняли участие в мероприятиях в честь 205-летия освобождения Нидерландов от войск Наполеона.

В годы наполеоновского нашествия Голландия стала оккупированной территорией. Только благодаря русской армии Нидерланды вернули себе статус свободного королевства. Важную роль в этом сыграли башкирские конники. И голландская сторона решила пригласить потомков тех, кто когда-то освобождал их страну от захватчиков.

В рамках юбилея башкирская сторона организовала выступление своих лучших творческих коллективов. На сцене культурного центра города Эде актеры воссоздали историю 200-летней давности, описанную русским классиком Александром Пушкиным. В спектакле совместно работали актеры Русского драматического театра Республики Башкортостан и музыканты голландского ансамбля «Гексагон». Артисты Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова представили знаменитые башкирские народные танцы: «Башкирский танец с кубызом», «Башкирский казачий танец», «Семь девушек», «Медный каблук», а также русский народный танец «Калинка». Были представлены выставка «Культурное наследие РБ», экспозиция документальной и художественной фотографии «Башкортостан — жемчужина России», выставка изделий декоративно-прикладного искусства ГУП БХП «Агидель», выставка творческой мастерской прикладного народного искусства «Амантай».

Кроме того, на месте исторических событий — на берегу реки Эйссел в провинции Гелдерланд — в память об освободителях установлена монументальная композиция. Мемориал представляет собой статуи двух всадников: генерала Бенкендорфа и башкирского конника.