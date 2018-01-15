Эксперты отмечают в Башкирии стабильный рост турпотока в новогодние каникулы Фото: yurtadm.ru Эксперты отмечают в Башкирии стабильный рост турпотока в новогодние каникулы Фото: yurtadm.ru

УФА, 15 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центр развития туризма Башкирии при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму отмечает рост популярности новогоднего отдыха в республике.

Так, более 148 тысяч человек посетили места проведения новогодних праздников в Башкирии с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В регионе наблюдается стабильный рост туристического потока в дни новогодних праздников, по сравнению с предыдущими годами, констатируют эксперты.

В новогодние каникулы самыми популярным стали мероприятия в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2018», включающие в себя уникальные, с национальным колоритом, гостевые юрты Деда мороза. Среди них — центральная гостевая юрта в Уфе, а также юрты в Бирске, Стерлитамаке, Белорецком (Абзаково) и Туймазинском (Кандры-куль) районах.

Каждый, кто посетил такую юрту, смог пообщаться с Дедом Морозом, участвовать в новогодних представлениях и других зимних забавах.

В столице Башкирии стали уже традиционными бесплатные метробусы. Наибольшую популярность получил специальный новогодний тур «Уфа экскурсионная». Однако заполняемость в уфимских гостиницах была невысокой.

«Более привлекательными для туристов стали горнолыжные курорты, санатории, базы отдыха республики, заполняемость которых в отдельных случаях превысила 100%. Увлечению потока на горнолыжные базы и санатории республики позитивно повлиял запуск скоростного поезда Уфа — Белорецк — курорты «Легенда Урала», — сообщила сотрудник Центра развития туризма Башкирии Лилия Нурова.