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В 2018 году мы обязаны решить большинство вопросов по защите прав дольщиков – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

В 2018 году мы обязаны решить большинство вопросов по защите прав дольщиков – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

В 2018 году мы обязаны решить большинство вопросов по защите прав дольщиков – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

В 2018 году властям республики совместно с правоохранительными органами необходимо решить большую часть вопросов, связанных с защитой прав обманутых дольщиков. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом Дню работника прокуратуры Российской Федерации.

Руководитель региона сообщил, что в прошлом году приняты жёсткие меры по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков. Возбуждено 10 уголовных дел, связанных с нарушением прав участников долевого строительства.

– Вам хорошо известно, что сегодня около 3 тысяч семей находятся в зоне риска в части неполучения жилья. Люди внесли деньги, ждут годами – и ничего не получают. Есть, конечно, объективные причины, не связанные со строительством жилых объектов, а есть и субъективные, когда собирают деньги и скрываются с ними в неизвестных направлениях, – сказал Рустэм Хамитов. – Думаю, что общими усилиями нам удастся изменить ситуацию. В 2018 году мы обязаны большую часть этих вопросов закрыть. Нужно активнее вести борьбу с подобными преступлениями, упреждать их совершение в дальнейшем.

Теги: глава рб, строительство, дольщики
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