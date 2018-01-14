В выборах Президента России смогут участвовать до 20 человек - ЦИК Фото: ИА «Башинформ» В выборах Президента России смогут участвовать до 20 человек - ЦИК Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Для публикации фамилий всех кандидатов в Президенты России, возможно, придется использовать удлиненный бюллетень. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Она отметила, что предположительно в выборах 2018 года смогут участвовать до 20 человек.

«Вот гипотетически представим, сейчас у нас собирают подписи 12 человек (от партий) плюс два самовыдвиженца и два еще у нас внесены фактически в бюллетень, вот считайте, — значит максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, — 16», –– рассказала Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ЦИК отметила, что не может утверждать, что имена всех кандидатов поместятся на бюллетень в один лист.

12 января члены ЦИК продемонстрировали способы проверки подписей в поддержку кандидатов на пост президента.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.