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14 января Воскресенье

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В Башкирии температура воздуха опустилась ниже -40 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии температура воздуха опустилась ниже -40 градусов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии температура воздуха опустилась ниже -40 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Погода в башкирском Зауралье бьет рекорды нынешней зимы. 13 января столбик термометра в Зианчуринском районе, а именно в деревне Серегулово Байдавлетовского сельсовета, опустился до -41°C. По сообщению ГТРК «Башкортостан», местные жители боятся выпускать скот на улицу.

Сильные морозы зафиксированы также в Хайбуллинском и Баймакском районах. Напомним, в ночь на воскресенье синоптики Башгидромета прогнозируют -17, -22°C, местами возможно понижение до -30°C.

Теги: погода
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