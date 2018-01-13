В Башкирии температура воздуха опустилась ниже -40 градусов Фото: Олег Яровиков В Башкирии температура воздуха опустилась ниже -40 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Погода в башкирском Зауралье бьет рекорды нынешней зимы. 13 января столбик термометра в Зианчуринском районе, а именно в деревне Серегулово Байдавлетовского сельсовета, опустился до -41°C. По сообщению ГТРК «Башкортостан», местные жители боятся выпускать скот на улицу.

Сильные морозы зафиксированы также в Хайбуллинском и Баймакском районах. Напомним, в ночь на воскресенье синоптики Башгидромета прогнозируют -17, -22°C, местами возможно понижение до -30°C.