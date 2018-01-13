Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.60

EUR 68.25

14 января Воскресенье

Уфа   °

На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки

ОБЩЕСТВО

На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки

Фото: администрация Советского района

На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки

Фото: администрация Советского района

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Необычную акцию провели в Советском районе башкирской столицы. В первые по-настоящему морозные выходные нынешней зимы арт-объекты Уфы укутали в шарфы и шапки. Фотографии «утепленных» памятников опубликованы на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

«Эта добрая акция направлена на то, чтобы люди были неравнодушными и внимательнее относились друг к другу, — прокомментировали организаторы. — Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии. Да и просто — душевно и тепло».

Теги: арт-объект
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть