На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки Фото: администрация Советского района

















На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки Фото: администрация Советского района

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Необычную акцию провели в Советском районе башкирской столицы. В первые по-настоящему морозные выходные нынешней зимы арт-объекты Уфы укутали в шарфы и шапки. Фотографии «утепленных» памятников опубликованы на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

«Эта добрая акция направлена на то, чтобы люди были неравнодушными и внимательнее относились друг к другу, — прокомментировали организаторы. — Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии. Да и просто — душевно и тепло».