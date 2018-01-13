Где в Уфе можно искупаться в Крещение Фото: Олег Яровиков Где в Уфе можно искупаться в Крещение Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

На официальном сайте Уфимской епархии опубликован список купелей, которые будут оборудованы в башкирской столице на Крещение Господне.

Из-за реконструкции набережной реки Белой, традиционных крещенских купаний в районе Монумента Дружбы в этом году не будет. Иордани будут оборудованы на Белой в Нижегородке, на Солдатском озере в парке им. Якутова, а при достаточной толщине льда – на озере Кашкадан в Сипайлово.

Когда начнется крестный ход:

— от Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) до купели на Белой в районе железнодорожного моста – 19 января в 10.30;

— от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25А) до купели на Солдатском озере – 19 января в 10.30;

— от храма св. блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до купели на озере Кашкадан – 19 января в 9.30.

Справка

Крещение Господне, или Богоявление, — один из главных христианских праздников. Он отмечается 19 января. В этот день и накануне праздника в православных храмах совершается обряд великого освещения воды. В России популярны крещенские купания.