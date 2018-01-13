Где в Уфе можно искупаться в Крещение
Где в Уфе можно искупаться в Крещение Фото: Олег Яровиков
Где в Уфе можно искупаться в Крещение Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
На официальном сайте Уфимской епархии опубликован список купелей, которые будут оборудованы в башкирской столице на Крещение Господне.
Из-за реконструкции набережной реки Белой, традиционных крещенских купаний в районе Монумента Дружбы в этом году не будет. Иордани будут оборудованы на Белой в Нижегородке, на Солдатском озере в парке им. Якутова, а при достаточной толщине льда – на озере Кашкадан в Сипайлово.
Когда начнется крестный ход:
— от Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) до купели на Белой в районе железнодорожного моста – 19 января в 10.30;
— от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25А) до купели на Солдатском озере – 19 января в 10.30;
— от храма св. блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до купели на озере Кашкадан – 19 января в 9.30.
Справка
Крещение Господне, или Богоявление, — один из главных христианских праздников. Он отмечается 19 января. В этот день и накануне праздника в православных храмах совершается обряд великого освещения воды. В России популярны крещенские купания.