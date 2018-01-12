В Башкирии жители села своими силами восстанавливают Никольский храм Фото: скриншот БСТ В Башкирии жители села своими силами восстанавливают Никольский храм Фото: скриншот БСТ

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Кага Белорецкого района восстанавливают памятник культуры — Никольский храм. На службу сюда съезжаются жители и соседних деревень. Об этом сообщает телеканал БСТ.

В течение восьми лет храм возводился усилиями местных жителей, в строительстве приняла участие каждая семья. Храм строили всем селом. Но больше средств на реставрацию нет. Только составление проекта может обойтись в 3-4 миллиона рублей.

Церковь построили 120 лет назад, но к концу ХХ века здание оказалось в плачевном состоянии. В 1933 году Никольский храм закрыли, разрушили колокольню, а священника арестовали. По рассказам, когда сбрасывали купол, стоял гул такой силы, что погнулись двери главного входа.

Здание использовалось как читальня, сельский клуб, сарай и конюшня. В 70-е годы здание храма стало Домом культуры. Иконы спешно закрасили, остались только те, что под потолком. До сих пор видны следы от балок, здесь был надстроен второй этаж, где расположился краеведческий музей, и святые изображения стали его частью.

В том священническом доме жил служитель храма – так рассказывают местные. Сейчас строение состоит из трех престолов: Николая Чудотворца, Иоанна Богослова, Петра и Павла. Пока удалось восстановить только правую часть церкви. Штукатурят, очищают и красят сами верующие. Местные приносят иконы, что хранились многие годы дома, святые изображения предки прятали в чуланах и закрашивали. Одной из таких находок стала икона Елены.

В начале 2000-х храм вернули верующим, но вот когда вернут прежний облик, вопрос, который до сих пор беспокоит прихожан и священнослужителей.

«Икона была какая-то, во-первых, закрашенная краской. И там немножко только лик было видно. В храме она у нас уже несколько лет висит. А однажды мы убираемся в храме и заметили: «Ой, смотрите, а уже на иконе разобрать можно всё: и одеяния, и руки, и ноги, и лицо». Вот, икона стала обновляться», — рассказывает староста никольского храма Любовь Андриянова.