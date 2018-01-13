УФА, 13 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Музыкально-развлекательный телеканал «Курай-ТВ» приглашает уфимцев на праздник. Он состоится 4 февраля в ГКЗ «Башкортостан».

В исполнении лучших голосов башкирской эстрады прозвучат лучшие песни и хиты всех времен. Для гостей праздника споют Айгуль Сагинбаева, Марсель Кутуев, Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин, Загир Исянчурин, Лилия Ишемьярова, Рустам Шагбалов, Фируза Париж, Саит Билалов, Юнир Сагинбаев, Гульнур Карабулатова, группы «Премьер», «Аргымак», «Тархан», «Бурелар», «Ант», «Улар» и другие. Также зрителей ждут сюрпризы и розыгрыши подарков.

Создание первого башкирского музыкального канала «Курай-ТВ» стало продолжением формирования информационного пространства национальной культуры Башкортостана. 80% эфирного вещания составляют музыкальные произведения, содержание канала носит музыкально-развлекательный характер. В сетку вещания включены рубрики «Моңло иртә», «Йырҙарым һеҙҙең өсөн», «Йондоҙло төн» — сборник концертов звезд башкирской эстрады, «Онотолор тимә...» — ретро концерты, «Йәштәр тауышы» — песни молодых исполнителей, «Премьера» — новые клипы, «Кис ултырып» — соло концерт, в рубрике «Наза» — танцы мира, «Илһам» — музыкальные инструменты, «Аҫылйәр» башкирские народные песни (оҙон көй).

Благодаря разработке тематических направлений рубрик, ведению цикловых передач, развлекательных, познавательных, ток-шоу программ, телеканал в короткие сроки завоевал популярность обширной зрительской аудитории и уважение музыкальной общественности. Одним из направлений работы «Курай-ТВ» является работа с талантливой молодежью Республики Башкортостан. Телеканал проводит проекты, конкурсы, промо-акции, которые проходят в концертных залах, концертных комплексах. Также телеканал «Курай-ТВ» радует телезрителей еженедельными программами, такими как «Йырлы бүләк» (по заявкам телезрителей), «Йөрәк һүҙе» (поэзия), «Ҡурай-хит» (музыкальный хит-парад).